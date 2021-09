Zo vader, zo zoon? Speelt Ahmad Massoud klaar wat zijn vader hem voordeed en houdt hij de taliban buiten de Panjshir-vallei?

Duizenden talibanstrijders proberen nu al dagen de Panjshir-vallei, het laatste bolwerk van verzet, te veroveren. Als ze erin slagen, schrijven ze geschiedenis. Een kwarteeuw geleden beten ze zelf hun tanden stuk op het verzet geleid door Ahmad Shah Massoud. Jaren eerder werd in de vallei ook de opmars van het Rode Leger gestuit. Het is nu aan zoon Ahmad Massoud om de heldendaden van zijn vader te herhalen. Maar de omstandigheden zijn niet in zijn voordeel.