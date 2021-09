Medewerkster Blauwe Lijn ontslagen na ongehoorde reacties in telefoongesprekken: “Waarom moeten mijn collega’s komen? Omdat ge ruzie hebt met uw vrouw?”

De Antwerpse politie heeft begin dit jaar een medewerkster ontslagen die het in meerdere gesprekken met burgers wel erg bont maakte. Slachtoffers van intrafamiliaal geweld werden genegeerd en de lijn werd soms dichtgegooid. “Dit is het eerste ontslag in bijna twintig jaar Blauwe Lijn”, reageert de Antwerpse politie op de feiten van de vrouw, die haar ontslag aanvecht.