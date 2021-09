Het assisenproces over de terreuraanslagen in Parijs dat woensdag van start gaat, zal maar liefst negen maanden duren. Het wordt een ongeziene juridische marathon, waarbij 1.765 slachtoffers, 330 advocaten en zelfs de voormalige Franse president François Hollande het woord krijgen.

Twintig mannen worden op het proces berecht. De negen daders die op 13 november 2015 een bloedbad aanrichtten aan het voetbalstadion Stade de France, aan zes terrassen in de Parijse binnenstad of in de ...