Marlies (29), zus van ‘De mol’-winnares, sterft tijdens paardenoptocht: “Het paard wierp haar af en gaf een trap”

Tijdens een ruitersoptocht in Lennik, Vlaams-Brabant is een jonge vrouw overleden nadat ze een trap van een paard had gekregen. Dokter Marlies De Brandt (29) uit Dilbeek werd van haar paard geworpen en kwam onder de hoeven terecht. Marlies was de zus van de De mol-winnares van afgelopen seizoen, Annelotte.

Het drama gebeurde zaterdagnamiddag rond 16 uur. Vanuit de hoeve Hof Ter Bree Eik was een wandeling voor Brabantse trekpaarden vertrokken. “Volgens de informatie die ik kreeg via politiezone Pajottenland behoorde de ruiter tot een colonne van paarden en koetsen”, zegt Lenniks burgemeester Irina De Knop. “Vooraan en achteraan de colonne werden enkele koetsen door paarden getrokken, tussenin liepen ruiters te paard.”

“Het slachtoffer reed op een paard dat niet het hare geweest zou zijn. Dat paard sloeg om een onbekende reden op hol waarna het slachtoffer, een jonge vrouw uit Anderlecht, van het paard viel en onder het paard belandde. Daarop kreeg het slachtoffer een trap van een hoef.”

Volgens de burgemeester waren de politie en de hulpdiensten snel ter plaatse. “Het slachtoffer werd nog een hele poos gereanimeerd, maar is ter plekke overleden.” De omstaanders en deelnemers, onder wie de ouders en partner van Marlies, hebben het allemaal zien gebeuren. Zij kregen bijstand van het team slachtofferbejegening.

Foto: RR

Passage in ‘De mol’

Het slachtoffer is de zus van Annelotte, de winnares van het afgelopen seizoen van De mol,die de kijkers vooral zal bijblijven als de kandidate die zich over het hondje Isidoor ontfermde. Ook Annelotte zou in de onmiddellijke omgeving geweest zijn toen het ongeval gebeurd is. In De mol maakte ook zus Marlies even kort haar opwachting. Toen de partners van de kandidaten op bezoek mochten komen, nodigde vrijgezel Annelotte haar zus uit. Gevraagd of haar zus De mol kon zijn, antwoordde Marlies: “Ze is toch iets anders dan thuis. Er zit toch iets meer zelfzekerheid in. Het spel wordt gespeeld.” Waarna Annelotte grinnikte zonder meer te zeggen.

Zowel Annelotte als de ouders wensen niet uitgebreid te reageren op het drama. “De familie is diep bedroefd door deze tragische gebeurtenis”, zo laat tv-zender Play4 weten.

Marlies De Brandt woont in Anderlecht, maar is vooral goed gekend in Dilbeek en omstreken. Samen met haar vader runt ze een dokterspraktijk in deelgemeente Bodegem. Ze zit ook in het corona-kernteam dat de burgemeesters uit de omgeving bijstaat bij de corona-aanpak. Vorig jaar was ze door de Artsenkrant nog genomineerd voor de ‘Prijs van de jonge Huisarts’. De nominatie kreeg ze omdat ze baanbrekend werk verricht heeft nadat ze een “richtlijn omgaan met dementie” had opgesteld voor huisartsen. Iets waarvoor ze in haar vakgebied veel erkenning kreeg. De huisartsenpraktijk van haar vader meldt dat ze tijdelijk gesloten zijn “vanwege een sterfgeval”.