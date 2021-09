Na coronacrisis, straks de diabetescrisis? “Tegen 2030 zal ongeveer 10 procent van de Belgen diabetes hebben”

“Volgens schattingen zal 10 procent van de Belgen tegen 2030 diabetes hebben. De lockdowns hebben daar zeker geen goed aan gedaan”, zegt Guy T’Sjoen, aan het UZ Gent gespecialiseerd in diabetes. Hij reageert daarmee op een studie van de NHS, de Britse Nationale Gezondheidsdienst. Daaruit blijkt dat Britten die zich tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij de NHS hebben aangemeld voor een preventieprogramma tegen diabetes gemiddeld 2,27 kilogram dikker waren in vergelijking met mensen die deelnamen in de drie jaar voor de coronapandemie.

Ook bij ons zijn er al verschillende studies geweest die erop wijzen dat de Belg gemiddeld dikker is geworden tijdens de coronacrisis. “Het ontstaan van diabetes type 2 houdt sterk verband met overgewicht en obesitas”, zegt T’Sjoen. “Ik merk tijdens consultaties dat die coronakilo’s vaak ter sprake komen. De diabetesgolf is wel al langer bezig. Ook voor corona is het gemiddelde gewicht gestaag toegenomen. Dat is dramatisch, want diabetes kan hart- en vaatziekten, nierproblemen en beschadigingen aan het oog veroorzaken.”