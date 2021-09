Goedkope CO2-meters deugen voor geen meter, maar werden wel al massaal aangekocht: “Ze doen meer kwaad dan goed”

Het stadsbestuur van Brugge kocht 125 CO 2 -meters voor zijn scholen die volgens experts een totaal onbetrouwbare technologie gebruiken. Het doet vragen rijzen over de CO 2 -meters die verplicht zijn in onder meer cafés en fitnesscentra. Volksgezondheid controleert enkel óf er meters staan, niet of ze deugen. “Er is nood aan duidelijkere regels", zegt Brugs schepen Jasper Pillen.