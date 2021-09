Nog voor het openingslied de dansvloer op, en vroeger naar huis: achter de schermen bij een huwelijksfeest met 200 personen

Tot 200 gasten, zonder mondmaskers op afstand op de dansvloer. De jongste versoepeling van het Overlegcomité was vooral een grote opluchting voor koppels die in het weekend ein-de-lijk hun groots trouwfeest konden beleven. Als vanouds, zegt u? Welnee, verzekeren twee families ons. Een huwelijksfeest na corona brandt sneller los, en gaat blijkbaar met iets minder kussen gepaard.

“We hebben drie keer geprobeerd”, zegt Hannes Desmedt. “Een eerste keer was ons trouwfeest voorzien voor 20 juni 2020 – dat bleek iets te optimistisch. Het tweede plan was september 2020, dan zouden we ...