Bruno kreeg twee dagen “te vroeg” corona, en dus telt besmetting niet als arbeidsongeval: “Ik kan 1,5 jaar later nog altijd niet werken, en de overheid laat me in de steek”

Asse -

Op 18 maart van vorig jaar kreeg Bruno De Smet zware corona na een zakenmeeting. Precies twee dagen te vroeg om erkend te worden als arbeidsongeval. Anderhalf jaar later is de baas van een bedrijfje in artificiële intelligentie nog altijd niet in staat weer te werken. Sinds een half jaar krijgt hij 38 euro per dag invaliditeitsuitkering. “Daarmee kan ik amper de kinesitherapie- of acupunctuursessies betalen die nodig zijn om erbovenop te komen.”