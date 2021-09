OVERZICHT WK-KWALIFICATIES: Spanje en Duitsland geven voetballes, Zwitserland-Italië stelt teleur

De WK-kwalificaties zijn weer volop aan de gang. Welke teams zetten stappen richting het WK 2022 in Qatar en welke landen geraken in moeilijkheden? Een overzicht.

Zwitserland - Italië:

Zwitserland - Italië was een match tussen de nummer een en twee in groep C. Zwitserland kon mits winst naderen tot op een punt van de Italianen, terwijl ze nog twee wedstrijden minder hadden gespeeld.

In een niet al te vermakelijke match hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht, al had Jorginho er anders over kunnen en moeten beslissen. Vlak na rust kreeg Italië immers een penalty na een domme overtreding van Rodriguez, maar de Europese Speler van het Jaar miste. Hij trapte de penalty met zijn bekende hupje, maar doelman Sommer bleef goed naar de bal kijken en klemde de zwakingeschoten trap van Jorginho. De wedstrijd eindigde zoals hij begonnen was met een 0-0 stand. De Europese kampioen heeft wel een nieuw record beet. Het is nu 36 matchen op een rij ongeslagen. Dat is een record, dat ze voorlopig wel nog moeten delen met Brazilië.

36 - Italy have equalled the longest unbeaten streak in the world history of the National teams, set by Brazil between 1993 and 1996: 36 games in a row without defeats. Olympus.#SWIITA pic.twitter.com/5RWmRouSo7 — OptaPaolo ?? (@OptaPaolo) September 5, 2021

Duitsland - Armenië:

In Duitsland tegen Armenië werd gestreden om de eerste plaats in groep J. Verrassend, voor deze wedstrijd stond Armenië met 10 op 12 zowaar op kop in de groep. Daar wouden de Duitsers snel verandering in brengen.

De wedstrijd kondigde zich echter spannender aan dan hij uiteindelijk was. Aan de rust stonden de Duitser al 4-0 voor na 2 doelpunten van Serge Gnabry, een van Marco Reus en een van Timo Werner. Kahrer en Sane troffen tussendoor ook elk nog eens de lat.

Werner gaf een assist met een prachtig hakje voor de goal van Marco Reus.

Jonas Hoffman scoorde in het begin van de tweede helft de 5-0. De 19-jarige Karim Adeyemi maakte er in de blessuretijd zelf nog 6-0.

Spanje - Georgië:

Spanje moest dan weer zorgen dat het won van Georgië, om het zicht op groepswinst niet te verliezen. De Spanjaarden stonden immer met 7 op 12 slechts op een tweede plaats, na Zweden dat met 9 op 9 overtuigend aan haar kwalificatiecampagne begon.

De Spanjaarden waren meteen bij de les, al na 14 minuten maakte Gaya er 1-0 van. Soler en Torres zouden elk ook een doelpunt voor hun rekening nemen, wat de ruststand op 3-0 bracht. Na rust legde Pablo Sarabia op assist van Fornals de 4-0 eindstand vast.

Andere wedstrijden:

Kosovo - Griekenland: 1-1

San Marino - Polen: 1-7

Roemenië - Liechtenstein: 2-0