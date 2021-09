REACTIES. Courtois en Lukaku prediken rust na 3-0 overwinning tegen Tsjechië: “Kwalificatie is nog niet helemaal zeker”

De Rode Duivels zetten Tsjechië vlot opzij met bijwijlen frivool voetbal. Door de drie punten is een ticket voor het WK zo goed als zeker. Maar Thibaut Courtois en Romelu Lukaku willen niet op de zaken vooruitlopen. “Zolang het niet definitief is, is de kwalificatie nog niet binnen.”

Thibaut Courtois: “Trainer had zich kwaad gemaakt in de rust”

Doelman Thibaut Courtois was uiteraard tevreden met deze overwinning. “Het was een belangrijke match na het gelijkspel in Praag. Natuurlijk is kwalificatie nog niet helemaal zeker, zeker als we Wit-Rusland het Wales heel moeilijk zagen maken.” Courtois had een belangrijk aandeel in deze overwinning, met reddingen op sleutelmomenten in de wedstrijd. “In de tweede helft wilden we steviger beginnen, maar hadden zij het ritme en het balbezit. Ze kregen zo twee grote kansen voor wij de 3-0 maakten. Dat waren twee belangrijke reddingen. De trainer had zich nochtans kwaad gemaakt in de rust, maar in plaats van scherper te beginnen doen we het omgekeerde. Dat mag niet. Maar Tsjechië is een goede tegenstander. Ze spelen een goede match, ze hebben het ons moeilijk gemaakt. Ze spelen met twee man voorin. Durven vooruit te verdedigen. Daardoor laten ze ook ruimte in de rug en daar hebben we wel goed gebruik van gemaakt”, vertelde Courtois.

Assistenkoning Vanaken: “Plannetje klopte perfect”

De criticasters de mond snoeren: dat is wat Hans Vanaken de afgelopen twee matchen heeft gedaan met de Rode Duivels. “Ik heb wel mijn prestatie tegen Tsjechië kunnen doortrekken, ja. Op een iets andere positie, als extra man op het middenveld in balbezit. Dat was in Tsjechië vaak het probleem. Als we de bal vanachter goed rond tikten, dan zou er ruimte komen bij de Tsjechen en dat is ook zo gebleken. Dat plannetje klopte perfect.”

Opvallend: Vanaken stond iets hoger op het veld, achter diepe spits Lukaku. “Ik wist het pas een paar uur voor de wedstrijd. Op training sta ik er ook af en toe. Daar leer ik veel van spelers als Eden, Dries en Kevin. En dat probeer ik dan op mijn manier zo goed mogelijk in te vullen.”

Lukaku: “Redding Courtois heeft ons wakker geschud”

Ook jubilaris Romelu Lukaku was uiteraard tevreden met de zege en zijn doelpunt. Al zal hij wel Wit-Rusland missen. “Ik wou mijn verdedigende taken proberen tonen (lacht). Maar ik ben blij dat we gewonnen hebben, zeker met drie goals, maar we moeten blijven kijken naar de toekomst en ons blijven ontwikkelen. Maar deze overwinning is al zeer positief. We kwamen wel niet scherp genoeg uit de kleedkamer, de redding van Courtois heeft ons wakkergeschud. 2-0 is de gevaarlijkste tussenstand in het voetbal.” Hoewel de kwalificatie binnen handbereik ligt, is Lukaku net zoals Courtois nog voorzichtig. “Zolang het niet definitief is, zeg ik niet dat de kwalificatie al binnen is”, aldus de spits. Bovendien wordt het nog uitkijken of Lukaku de volgende match voor Chelsea zal spelen: “Eerst een scan aan mijn bil want ik heb een klein probleempje”.

