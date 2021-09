Coupplegers Guinee voeren avondklok in en vervangen gouverneurs door militairen

De militaire coupplegers in Guinee hebben in het hele land een avondklok ingevoerd. Dat is zondagavond aangekondigd in een mededeling die werd voorgelezen op de nationale televisie.

“De avondklok gaat in vanaf 20 uur over het hele grondgebied en dat tot nader order”, zo kondigden de militairen aan. Ze vroegen de ambtenaren wel om maandag aan het werk te gaan.

De officiers van de special forces, die eerder op de dag president Alpha Condé in hechtenis hebben genomen en de ontbinding van de instellingen hebben aangekondigd, deelden ook mee dat de gouverneurs en prefecten in de regio’s worden vervangen door militairen. Ze vroegen de troepen in het binnenland ook om rustig te blijven en niet naar de hoofdstad Conakry af te zakken.

De coupplegers kondigden voorts aan dat de uittredende ministers en de voorzitters van de instellingen maandag om 11 uur lokale tijd geconvoceerd worden op een vergadering in Conakry. “Elke weigering om te verschijnen zal beschouwd worden als rebellie” tegen het comité dat de coupplegers hebben opgericht om het land te leiden, aldus de mededeling.

Het was de tweede keer dat de coupplegers zondag op de televisie verschenen. De groep officieren waren ditmaal gekleed in uniform en baret en droegen geen zichtbare wapens. In het eerste optreden droegen de militairen nog gevechtskleding en helmen.

Veroordeling Frankrijk

Intussen heeft Frankrijk “de poging tot machtsovername” veroordeeld. De vroegere koloniale macht roept de militairen op om president Condé “onmiddellijk en zonder voorwaarden” vrij te laten, aldus een mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs.

Parijs “sluit zich aan bij de oproep van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) om de poging tot machtsovername met geweld te veroordelen” en “een terugkeer naar de constitutionele orde te vragen”, stelt de adjunct-woordvoerder van het ministerie in een mededeling.

