Medische vakbladen waarschuwen: klimaat kan niet wachten tot einde pandemie

De wereldleiders mogen “dringende” maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering en de vernietiging van de natuur niet langer uitstellen. De openbare gezondheid wordt bedreigd, waarschuwen toonaangevende medische vakbladen in een ongezien gemeenschappelijk editoriaal.

“Wij, de uitgevers van gezondheidstijdschriften, vragen de regeringen en andere verantwoordelijken om tot actie over te gaan en ervoor te zorgen dat het jaar 2021 zal bestempeld worden als het jaar waarin de wereld eindelijk van koers veranderde”, aldus het editoriaal dat is geschreven door de hoofdredacteurs van onder meer The Lancet, British Medical Journal en het National Medical Journal of India.

Met een verhoging van de gemiddelde temperatuur met 1,1 graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële niveau is de impact van klimaatverandering op de gezondheid van de mens momenteel al groot. Bovendien treft ze kwetsbare groepen nog harder. Een opwarming met 1,5 graden en het voortdurende verlies aan biodiversiteit “dreigen rampzalige en onomkeerbare schade voor de gezondheid met zich mee te brengen”, aldus de auteurs, wier pleidooi wereldwijd wordt gepubliceerd in 220 bladen over geneeskunde en gezondheid.

Ondanks “de legitieme bekommernis” om Covid-19 kan de wereld niet tot het einde van de pandemie wachten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, betogen ze in de aanloop naar de klimaatconferentie van Glasgow in november. “De risico’s van klimaatverandering zouden die van eender welke ziekte kunnen overtreffen. De pandemie zal ten einde komen, maar er is geen vaccin tegen de klimaatcrisis”, zo stelt directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus in een persmededeling.