Duurste appartementsblok van Hasselt en ver daarbuiten staat te koop: voor woning betaal je minstens 1,15 miljoen euro

Hasselt -

Wie nog op zoek is naar een stulpje in Hasselt kan over twee weken gaan piepen in residentie Renaissance aan de kleine ring, waar acht villa-appartementen zijn ondergebracht. Met een minimumprijs van 1,15 miljoen euro per woning is het meteen het duurste woonproject in de provinciehoofdstad. “Dit is ons magnum opus”, klinkt het bij Immo Top Invest.