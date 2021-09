Motorrijder verongelukt na botsing met wagen, vrouwelijke passagier in levensgevaar

In Lanklaar in Limburg is zondagavond een motorrijder omgekomen na botsing met een personenwagen Foto: MMD

/ Dilsen-Stokkem - In Lanklaar in Limburg is zondagavond een motorrijder omgekomen na botsing met een personenwagen. De passagier die achterop de motor zat, raakte levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval tussen de twee voertuigen gebeurde rond 21 uur op de Rijksweg (N78) in Lanklaar. De klap moet enorm geweest zijn, zowel de motard als zijn vrouwelijke passagier werden de lucht in geslingerd. Voor de man kon geen hulp meer baten, de vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval.