Zomers weer houdt nog even aan: temperaturen tot 27 graden

De zomer is nog niet voorbij: na een zonnig weekend beloven de weersvoorspellingen ook de komende dagen nog prachtig weer. Vooral op dinsdag kunnen de temperaturen hoog oplopen.

Maandag begint met hier en daar ochtendgrijs, maar nadien wordt het vrij zonnig, met in de namiddag wat meer wolkenvelden. Dat meldt het KMI maandagochtend. De maxima variëren van 21 tot 26 graden. Maandagavond is het droog en gedeeltelijk bewolkt met hoge en middelhoge wolkenvelden. In de nacht van maandag op dinsdag klaart het grotendeels uit. De minima liggen tussen 5 graden in sommige Ardense valleien en 14 graden aan zee.

Ook dinsdag blijft het droog en wordt het zonnig met soms veel sluierbewolking, behalve in het westen. Het wordt opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 22 tot 26 graden. Woensdag is het nog altijd droog en zonnig, met wat hoge wolkensluiers en in het oosten enkele stapelwolken. Het wordt zelfs nog iets warmer, met maxima van 23 tot 27 graden.

Donderdag begint de dag droog met brede opklaringen, maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk wisselend bewolkt en kunnen er zich regen- of onweersbuien ontwikkelen. De temperaturen stijgen nog tot 25 graden.

Vrijdag is er in het zuidoosten van het land eerst veel bewolking met perioden van regen of buien. Elders is het zo goed als droog met soms wat zon. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met enkele buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De kans daarop lijkt het grootst in het noordwesten van het land.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui die nog altijd kan gepaard gaan met onweer. De temperaturen stijgen tot 23 à 24 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke of zuidwestelijke wind. Zondag krijgen we aan de voorzijde van een naderende regen- en onweerszone boven Frankrijk mogelijk een opstuw van warme zuidelijke lucht met maxima tot 27 graden. Er moet dan wel rekening gehouden worden met de ontwikkeling van enkele lokale regen- of onweersbuien in de loop van de dag.