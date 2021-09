Belg heeft mooiste nektapijt van Europa: “We nemen onszelf niet te serieus”

De Belg Nicolas Vanderkelen is in het Franse dorp Chéniers verkozen tot winnaar van het “European championship of the mullet”. Naar eigen zeggen is hij al meer dan twintig jaar fan van het gewaagde kapsel.

De eerste editie van het EK vond twee jaar geleden plaats in België, dit jaar was het de beurt aan Chéniers om de mooiste nektapijten te verwelkomen. Naast Vanderkelen namen nog verschillende Belgen deel aan de wedstrijd. “Anderhalf jaar geleden lieten we een mullet knippen. Het is een symbool van zelfspot en we nemen onszelf niet te serieus”, aldus een deelnemer.

De mullet - ook vaak gekend als nektapijt - is een haarstijl waarbij de achterkant van het haar een stuk langer is. Het kapsel was vooral populair in de jaren tachtig, maar ook dit weekend daagden een honderdtal fans op voor het EK. Uiteindelijk was het vrachtwagenchauffeur Nicolas Vanderkelen die op basis van een applausmeter verkozen werd tot winnaar.