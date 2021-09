Fans trekken diamant uit voorhoofd van rapper Lil Uzi Vert

Fans hebben de diamant ter waarde van 20 miljoen euro die in het voorhoofd van de Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert zit gepiercet, uit zijn hoofd getrokken tijdens een optreden. Dat meldt showbizzwebsite TMZ.

Lil Uzi Vert had de peperdure diamant in februari in zijn voorhoofd laten plaatsen. “Ik probeer letterlijk in een diamant te veranderen”, tweette hij toen. De Amerikaanse rapper en singer-songwriter spaarde naar eigen zeggen al jaren voor het juweel, een “roze, natuurlijke diamant van Elliot”: “Deze steen kost zoveel dat ik er al sinds 2017 voor spaar”.

Bloedingen

De rapper had de steen afgelopen juni opnieuw uit zijn voorhoofd laten verwijderen, omdat deze voor bloedingen had gezorgd. Voor zijn optreden tijdens Rolling Loud had hij de diamant weer terug laten zetten. Fans hebben die eruit getrokken, maar de rapper kreeg de steen snel terug. “Ik heb de diamant nog steeds, dus ik voel me goed”, zei hij aan TMZ.