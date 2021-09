Zes Palestijnen ontsnappen uit Israëlische gevangenis: “Zeer ernstig incident”

Zes Palestijnse gevangenen, onder wie een voormalig leider van de gewapende vleugel van de Fatah-beweging, zijn maandag voor zonsondergang ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Israël. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De ontsnapping uit de Gilboa-gevangenis gebeurde rond drie uur ’s nachts via een tunnel die onder een gootsteen werd gegraven. In de gevangenis zitten honderden Palestijnen gevangen.

De Israëlische politie zette daarop een enorme klopjacht op poten. Het leger werd ingeschakeld en zette helikopters in om de buurt uit te kammen. Ook zijn troepen stand by om zo nodig in te grijpen op de Westelijke Jordaanoever, het door Israël bezette Palestijnse gebied.

De Israëlische autoriteiten hebben de identiteit van de ontsnapte gevangen niet bekendgemaakt, maar een Palestijnse gevangenenorganisatie heeft dat wel gedaan. Onder de ontsnapten is Zakaria al-Zoubeidi, die tot 2017 het hoofd was van de gewapende vleugel van Fatah, onder president Mahmoud Abbas.

De Israëlische premier Naftali Bennett beschreef de ontsnapping als “een zeer ernstig incident”. De Islamitische Jihad, een van de belangrijkste Palestijnse gewapende bewegingen, spreekt dan weer van “een heroïsche daad”.