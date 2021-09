Duits ex-international Mario Götze twee jaar langer bij PSV

PSV heeft zich voor de komende jaren verzekerd van de diensten van Mario Götze. Het contract van de 29-jarige middenvelder, dat aan het einde van het seizoen afliep, is verlengd tot 2024.

“Ik ben erg gelukkig met wat ik hier heb gevonden”, aldus de 63-voudige Duitse international. Hij tekende in oktober van 2020 voor twee jaar in Eindhoven en speelde sindsdien 35 duels voor PSV. Hij kwam tot nog toe tot tien doelpunten.

Götze heeft het naar zijn zin bij PSV, momenteel koploper in de Eredivisie. “PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf. Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen.”

PSV verbaasde bijna een jaar geleden met de komst van de voormalig speler van Bayern München en Borussia Dortmund. Na het mislopen van de titel en dit jaar de Champions League was het de vraag of PSV de spelmaker kon behouden. “Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden”, aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

Zeven jaar geleden beleefde Götze in Brazilië zijn grote doorbraak door in de WK-finale tegen Argentinië in de verlengingen het winnende doelpunt (1-0) voor zijn rekening te nemen.

PSV liep de groepsfase van de Champions League mis na verlies tegen het Portugese Benfica. In Lissabon werd het 2-1 voor Benfica en in Eindhoven 0-0.

