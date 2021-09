Jens (27) zakt in elkaar op voetbalveld en sterft: “Dit is niet te vatten”

Maldegem - De 27-jarige Jens De Smet uit Maldegem is afgelopen zaterdag overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een voetbalwedstrijd. “Het is zo onwezenlijk dat hij er nu niet meer is.”

Jens speelde voetbal bij FCC Filosoof, een caféploeg die haar thuiswedstrijden vlak over de Nederlandse grens in Eede speelt. “De tweede helft was bezig en onze tegenstander had net gescoord”, vertelt ploegmaat Benjamin Buysse. “Plots ging Jens op de grond zitten en niet veel later lag hij neer in het gras. Enkele ploegmaten snelden naar hem toe en het was meteen duidelijk dat het niet oké was. Iemand begon Jens te reanimeren en we verwittigden onmiddellijk een ambulance. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, namen ze de reanimatie over. Even later brachten ze hem naar het ziekenhuis in Brugge. Een dag later kregen we dan het nieuws dat Jens het niet gehaald had...”

Lees verder onder de foto

Jens De Smet (onderaan, tweede van links) speelde bij FCC Filosoof. Foto: if

De wedstrijd werd stopgezet en alle aanwezigen waren uiteraard zwaar aangeslagen. Het nieuws van Jens’ overlijden was een mokerslag voor zijn ploeggenoten. “Jens had nooit gezondheidsproblemen gehad. Het is zo onwezenlijk dat hij er nu niet meer is. Eén van de komende dagen komen we allemaal eens samen om dit nieuws een plaats te geven. Maar dat ons hoofd nu even niet naar voetballen staat, is duidelijk.”

Jens De Smet was een bekend figuur in het Meetjeslandse voetbal. Hij speelde onder andere bij KSK Maldegem, KVV Zelzate, FC Kleit en Akkers Middelburg. Zijn laatste club was VK Adegem. “We zijn allemaal ondersteboven van het overlijden van Jens. Zeker onze spelersgroep”, zegt voorzitter Gerard Van Landschoot. “Dat een gezonde jongeman zo plots en vroeg sterft, is niet te vatten. We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijden.”