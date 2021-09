Koning Filip en koningin Mathilde betalen dit schooljaar 144.000 euro om hun kinderen te laten studeren

Kinderen die gaan studeren, dat kost in elk gezin handenvol geld. Bij de koninklijke familie is dat niet anders. Zeker nu de oudste kinderen voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk beland zijn. Volgens de kranten van Sudpresse kosten de studies van de prinsen en prinsessen dit schooljaar ruim 144.000 euro.

Prinses Elisabeth gaat vanaf oktober aan het prestigieuze Lincoln College studeren, een college dat deel uitmaakt van de gerenommeerde Oxford University in het Verenigd Koninkrijk. Prins Gabriël is deze maand gestart aan het National Mathematics and Science College in Warwickshire. Zijn Engelstalige vooropleiding duurt een jaar en is volledig gewijd aan de exacte wetenschappen. Beide opleidingen zijn volgens de Waalse kranten nogal prijzig. De studie van prinses Elisabeth kost het koningspaar dit jaar 38.172 euro, daarin zit ook haar verblijfplaats gerekend. Voor prins Gabriël ligt het kostenplaatje nog hoger: zo’n 68.000 euro.

De jongere kinderen van koning Filip en koningin Mathilde zetten hun middelbare schoolcarrière verder in Brussel. De 15-jarige prins Emmanuel zit op de Engelstalige International School of Brussels, een opleiding die bijna 40.000 euro kost. De 13-jarige prinses Eléonore gaat naar het Heilig-Hartcollege in Tervuren. De studies van de kinderen van de koning en de koningin kosten dit jaar dus minstens 144.000 euro.