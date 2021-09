Uitbater tabakszaak gaat ervandoor met winnend lot van klant: politie stop hem vlak voor vlucht naar Canarische Eilanden

Op de luchthaven van Rome hebben agenten de eigenaar van een tabakszaak aangehouden. Hij zou een winnend kraslot hebben gestolen. Opvallend: de man stal het loterijbriefje van een van zijn eigen klanten.

De verdachte, wiens naam niet genoemd wordt, is de eigenaar van een tabakswinkel in Napels. Een van zijn klanten kwam afgelopen vrijdag haar kraslot indienen nadat ze zag dat haar cijfers de winnende waren. Het winnend bedrag was zo’n 500.000 euro. Een medewerker van de zaak overhandigde het lot aan de eigenaar, die erop zijn beurt vandoor snelde op zijn scooter.

Op de luchthaven van Rome kon de grenspolitie hem tegenhouden. De man was van plan het vliegtuig op te stappen richting de Canarische Eilanden.