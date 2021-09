Zwangere agente gedood en studentes moeten nikab dragen: van beloftes taliban blijft niets over

Geloof ze niet. Dat is de boodschap waarmee vrouwen de voorbije dagen in Afghanistan betoogd hebben tegen de taliban. Die groepering zegt dan wel gematigder en vrouwvriendelijker te zijn dan weleer, maar de realiteit blijkt anders. In het hele land worden de vrijheden van vrouwen ingeperkt en steeds meer schrijnende situaties komen aan het licht.

Toen de talibanstrijders midden augustus Herat (een stad in het westen van het land) innamen, vielen de strijders meteen binnen in meerdere kantoorgebouwen. Ook in dat van Shogofa (schuilnaam, nvdr) was ...