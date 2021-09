“Vervalste documenten” of “opgezet spel”? Hoe één van de grootste voetbalmatchen ter wereld ontaardde in een farce

Opschudding zondagavond in het voetbal, waar de klassieker tussen Brazilië en Argentinië na enkele minuten spelen stilgelegd werd door overheidsofficials omdat vier Argentijnse spelers zich niet aan de quarantainevoorschriften gehouden zouden hebben. Er rijzen veel vragen: hoe is het zover kunnen komen met enkele nochtans niet bepaald anonieme ‘toeristen’? Waarom werd gewacht met ingrijpen tot de wedstrijd al begonnen was? En vooral: was het opgezet spel?