Na de miskoop in Brugge: hoe herken je een goede CO2-meter? En hoeveel moet die kosten?

In Brugge heeft het stadsbestuur 125 CO2-meters gekocht die volgens experts een totaal onbetrouwbare technologie gebruiken. Allicht zijn er nog veel meer van dat type in omloop, nu de meters verplicht zijn in de horeca, de fitness en het kapsalon. Maar hoe weet je of jij wél een goede hebt gekocht? En kun je ook zien of die bij de kapper betrouwbaar is?