RTBF-journaliste interviewde Salah Abdeslam en kompanen meteen na aanslagen Parijs zonder het te weten: “Eerst voelde ik me schuldig”

Zonder het te weten interviewde een journalist van RTBF Salah Abdeslam tijdens zijn vlucht van Parijs naar Brussel. Dat meldt de nieuwszender maandag in een reportage. “Op dat moment had ik gewoonweg niet genoeg elementen om Abdeslam te herkennen. Noch ik, noch de politie”, aldus de journaliste.

LEES OOK. 1.765 slachtoffers, 330 advocaten en geen jury: het assisenproces over de aanslagen in Parijs wordt een ongeziene juridische marathon

Woensdag gaat het langverwachte assisenproces rond de terreuraanslagen in Parijs van start. Een van de hoofdverdachten is Salah Abdeslam, de 31-jarige uit Molenbeek. Hij bereidde mee de aanslag voor, reed IS-strijders door Europa naar België en zocht materiaal voor explosieven. Hij zou op 13 november 2015, net zoals zijn broer, een zelfmoordaanslag plegen in Parijs. Maar zijn bom was defect, zo verklaarde hij.

Na de aanslag in Parijs, vertrok Abdeslam terug naar België. Twee kompanen, Hamza Attou (27) en Mohammed Amri (33), haalden hem op en reden met hem terug naar Brussel. Een RTBF-journaliste die op dat moment interviews deed met mensen die waren tegengehouden door de grenspolitie, sprak nietsvermoedend met de drie mannen.

Een banaal radio-interview dat even goed in de archieven had kunnen blijven zitten, zo beschrijft RTBF het audiofragment dat journaliste Charlotte Legrand had met drie jonge mannen die al herhaaldelijk waren tegengehouden voor een politiecontrole. Controles die de Belgische politie en Franse gendarmerie gezamenlijk uitvoerden na wat net in Parijs was gebeurd. Legrand was er om mensen te spreken over de aanslagen en over de controles die ze moesten ondergaan. “Ik herinner me het merk of de kleur van de auto niet”, vertelt Legrand in een interview aan haar eigen zender. “Wel dat er drie jongen mannen waren die er moe uitzagen, hun gezichten verfrommeld. Achterin zat iemand in een soort donsdeken of slaapzak ingepakt.” De auto bleek al drie keer tegenhouden te zijn, de man in het deken was Salah Abdeslam.

Opschepperij in de cel

Bijzonder sympathiek waren de drie jongemannen niet, herinnert Legrand zich. “Ze beantwoordden wel mijn vragen. Tot ze hun identiteitskaart terugkregen, dan braken ze het gesprek af en deden ze hun raampjes opnieuw omhoog.”

LEES OOK. 1.765 slachtoffers, 330 advocaten en geen jury: het assisenproces over de aanslagen in Parijs wordt een ongeziene juridische marathon

Het heeft even geduurd voor de journaliste en haar collega’s eraan dachten dat het misschien wel om verdachten van de aanslagen in Parijs kon gaan. Pas later, wanneer Abdeslam gesprekken voert met zijn celgenoten en de inhoud ervan enkele redacties bereikt, beseft men op de redactie van de RTBF met wie ze precies gesproken hebben. “Terwijl Abdeslam staatsvijand nummer één is geworden en zijn gesprekken worden afgeluisterd, vertelt hij zijn celgenoten over zijn rit terug naar België”, schrijft RTBF. “Hij pochte over het feit dat hij zelfs nog met journalisten gesproken had.”

“Zonder de opschepperij van Abdeslam zou ik het nog altijd niet zeker geweten hebben”, aldus Legrand. “Maar door die gesprekken in de cel was het duidelijk. Ik voelde me eerst een beetje schuldig dat ik tijdens het interview niets beseft had. Maar op dat moment had ik gewoon niet de elementen om Abdeslam te herkennen. Noch ik, noch de politie.”