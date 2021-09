Harry en Meghan willen baby Lilibet voorstellen aan de Queen

Prins Harry (36) en Meghan Markle (40) hebben het Britse Koningshuis een verzoek gedaan: of ze hun dochtertje Lilibet mogen voorstellen aan haar overgrootmoeder, Queen Elizabeth. Het koppel zou naar verluidt ook het doopsel van hun dochter willen bespreken.

Dat de hertog en hertogin van Sussex een moeilijke relatie hebben met enkele ‘senior royals’ van het Britse Koningshuis is al langer bekend, maar de goede band met zijn grootmoeder Queen Elizabeth wil Harry absoluut behouden. Volgens de Britse krant The Sun heeft het koppel het Britse Koningshuis toestemming gevraagd om op bezoek te komen. Harry en Meghan willen immers dolgraag hun dochtertje, nu vier maanden oud, voorstellen.

LEES OOK. Van het cruciale telefoontje tot benoeming van de nieuwe koning: plannen voor begrafenis van Queen Elizabeth (95) gelekt (+)

Nog volgens The Sun hebben Harry en Meghan ook al plannen gemaakt voor de doop van Lilibet, waarin Windsor Castle wordt genoemd als een mogelijke locatie.

Eerste bezoek van Meghan

Het zou de eerste keer zijn dat Meghan opnieuw in het Verenigd Koninkrijk komt, nadat het koppel in maart vorig jaar afstand deed van al hun koninklijke taken. Harry kwam wel nog eens alleen terug voor de begrafenis van prins Philip in april en ook in juli, toen hij samen met zijn broer William de onthulling van een standbeeld van zijn overleden moeder Diana bijwoonde.

Hoe het Britse koningshuis reageert op het verzoek van Harry en Meghan, is niet bekend. Wel is algemeen geweten dat de Queen erg gesteld is op haar kleinzoon en ook graag Archie opnieuw en zijn kersverse zusje Lilibet wil zien.