Vriend van Miss België opgepakt voor vechtpartij vijf jaar geleden in Kortrijk: “Dit is verschrikkelijk”

Kortrijk - Losene Keita (23), de vriend van Miss België Kedist Deltour (24), is afgelopen woensdag tijdens een politiecontrole in het West-Vlaamse Heule opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis omdat er nog een gevangenisstraf van 5 maanden tegen hem openstond voor feiten uit 2016. Zijn advocaat tekent verzet aan: “Dit is verschrikkelijk.”

Al twee jaar zijn Kedist Deltour en de 23-jarige Losene Keita een koppel. Afgelopen zomer kwam hij nog in het nieuws toen hij wereldkampioen Mixed Martial Arts (MMA) werd. Hij werd woensdagavond in de Kortrijkse deelgemeente Heule opgepakt na een politiecontrole en afgelopen weekend opgesloten in de gevangenis van Ieper.

Aanleiding is een veroordeling die hij in februari 2020 opliep voor feiten uit 2016 voor zijn aandeel bij straatgevechten in Kortrijk en weerspannigheid, aldus het parket van Kortrijk. Daarvoor stond hij nog geseind omdat hij die straf niet uitgezeten heeft. “Die vechtpartijen waren tussen de Afrikaanse en de Afghaanse onderwereld, die laatste is nogal aanwezig in Kortrijk”, zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij had daar maar een klein aandeel in, wat ook blijkt uit het feit dat hij bij verstek maar tot vijf maanden gevangenis veroordeeld werd.”

Miss België

Van die feiten had hij sinds 2016 niets meer gehoord, aldus Vandemeulebroucke. De advocaat noemt het dan ook verschrikkelijk dat zijn cliënt nu opgepakt wordt. “Niet toevallig nadat hij in de pers is gekomen als vriend van Miss België. Plots vinden ze hem dan. Je gaat me toch niet vertellen dat hij sinds zijn veroordeling nooit gecontroleerd is? En zo’n straffen voeren ze bijna nooit uit. Dit is een voorbeeld van het aloude adagium: als je je kop boven het maïsveld uitsteekt, kappen ze hem eraf.”

Dat Keita in de gevangenis zit, heeft ook te maken met het feit dat hij geen officiële verblijfsvergunning in ons land heeft. “Dat speelt hem nu parten”, zegt Vandemeulebroucke, die verzet heeft aangetekend. “Maar ik maak me sterk dat hij woensdag vrijkomt.”

Volgens zijn advocaat is Keita “absoluut een goede gast”. “Sinds 2016 heeft die niets meer verkeerd gedaan. Ik steek mijn hand in het vuur voor die gast, hij doet niets dan sporten. Als hij de vriend van Miss België niet geweest was, dan was er niks gebeurd. Ik vind het verschrikkelijk.”

Dat hij met Miss België samen is, heeft volgens het parket niets te maken met de arrestatie. “Hij is veroordeeld en moet die straf uitzitten. Het gaat hier over meerdere vechtpartijen en weerspannigheid, hij is hier niet het slachtoffer.”