Fietser in Liefkenshoektunnel: “Amerikaanse wielertoerist was de weg totaal kwijt”

Een niet zo alledaagse verschijning in de Liefkenshoektunnel richting Gent maandagochtend. Een Amerikaanse wielertoerist belandde wellicht per ongeluk in de voor fietsers verboden Scheldetunnel.

Een trucker maakte maandagochtend beelden van de sportieve fietser, die met een pittige tred bergaf op de pechstrook de tunnel inreed. Hij kijkt nog even achterom naar het aankomende verkeer, voor hij uit beeld verdwijnt.

Volgens operationeel manager Marc Persoon (nv Tunnel Liefkenshoek) gebeurde dat omstreeks 11u. “Het gaat om een Amerikaanse wielertoerist die in Antwerpen logeerde en op weg naar het centrum totaal fout was gereden. Hij was zich van geen kwaad bewust. We hebben hem onderschept aan het tolplein en hem een rit terug aangeboden op de Fietsbus. Tol moet hij niet betalen. Hij kreeg wel een mondmasker mee voor op de Fietsbus.”

Boetes

Volgens Persoon zijn er jaarlijks wel één of twee personen die door de tunnel fietsen. “Dat is uiteraard niet de bedoeling en enorm gevaarlijk op de erg smalle pechstrook met het drukke verkeer er vlak langs. Als de politie het vaststelt, kunnen ze een boete geven. Ook voor het filmen achter het stuur, trouwens, daar zijn we absoluut niet mee gediend.”