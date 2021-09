Coupleider belooft eenheidsregering en geen heksenjacht na staatsgreep in Guinée

De leider van de militaire coupplegers in Guinee heeft buitenlandse investeerders maandag proberen gerust te stellen door te zeggen dat de nieuwe leiders van Conakry hun verplichtingen zullen nakomen. Hij beloofde ook een “eenheidsregering”.

De putschisten hebben een nieuw comité opgesteld dat “de economische en financiële partners verzekert van de normale uitoefening van activiteiten in het land”, aldus luitenenant-kolonel Mamady Doumbouya.

Tegelijk beloofde Doumbouya ook een regering van nationale eenheid die verantwoordelijk zal zijn voor een sterke leiding in een periode van politieke overgang. Hij verzekerde ook dat er geen “heksenjacht” zou plaatsvinden tegen de oude macht.

Sinds zondagochtend werd met automatische wapens geschoten in de hoofdstad Conakry, met name in de wijk waar het paleis en regeringsgebouwen staan. Doumbouya zei gedrapeerd in de nationale vlag op televisie dat wanbestuur van de regering de reden achter zijn actie is.

Intussen hebben verschillende landen de staatsgreep al veroordeeld. Frankrijk roept de militairen op om president Condé “onmiddellijk en zonder voorwaarden” vrij te laten. Ook António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, eist de onmiddellijke vrijlating. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel veroordeelde eveneens de coup en roept op tot vrede en dialoog.