Stad Brussel creëert op de valreep 256 extra plaatsen in Franstalig middelbaar onderwijs

Brussel - Het Brusselse stadsbestuur en de Franse gemeenschapsministers Caroline Désir, bevoegd voor Onderwijs, en Frédéric Daerden, als minister van Infrastructuur bevoegd voor schoolgebouwen, hebben maandag een nieuwe afdeling van het Athénée des Pagodes in Neder-Over-Heembeek geopend. Het gaat om twee verdiepingen van een kantoorgebouw die door de stad gehuurd worden om plaats te maken voor 100 extra leerlingen. In totaal heeft Brussel 256 nieuwe plaatsen gecreëerd.

De ingreep moet tegemoetkomen aan het plaatstekort dat in de lente werd vastgesteld. Er waren toen 120 plaatsen voor nieuwe leerlingen beschikbaar, maar er waren 284 kandidaten. De nieuwe plaatsen zijn er op de valreep bij gekomen, want donderdag of vrijdag keren ook in het Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel de leerlingen terug naar de schoolbanken.

Volgens onderwijsminister Désir staan nog 152 leerlingen op een wachtlijst om kans te maken op een plaats in een school naar keuze: 119 in Brussel en 33 in Wallonië.