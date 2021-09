Ballonvaarder en avonturier Wim Verstraeten (64) overleden

In Leuven is Wim Verstraeten overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. De 64-jarige Sint-Niklazenaar was de bekendste Belgische ballonvaarder.

Wim Verstraeten was in 1985 de eerste Belg die met een ballon Het Kanaal overstak. Vijf jaar later vloog hij met een ballon over de Kilimanjaro. Verstraeten kwam ook in het nieuws toen hij in de jaren ‘90 pogingen ondernam om met een geavanceerde Rozièreballon een ononderbroken vlucht rond de wereld te ondernemen. In 1992 vloog hij wel over de Atlantische Oceaan en de avonturier Verstraeten vestigde tijdens zijn carrière verschillende hoogterecords.

Verstraeten richtte een ballonbedrijf op en was daarmee in ons land een voorloper wat de commerciële ballonvaart betreft. Al meer dan tien jaar leed hij aan de ziekte van Huntington.