KI moet regelmatigheid van onderzoek naar Schild & Vrienden nagaan

In de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het parket de verwijzing vraagt voor oprichter Dries Van Langenhove en acht andere personen die lid waren van de groepering, zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de regelmatigheid van het onderzoek nagaan. Dat werd uit goede bron vernomen en het wordt bevestigd door het Gentse parket-generaal. De KI had eerder beslist dat er geen bijkomend onderzoek komt, zoals gevraagd door Van Langenhove.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven en volgde het advies van de commissie Vervolgingen.

Het parket vraagt voor Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat onder meer om “aangezet te hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming”, “denkbeelden te hebben verspreid die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat” en behoren tot een vereniging “die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie” verkondigt.