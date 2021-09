Steeds meer bedrijven waarschuwen voor lege rekken in Verenigd Koninkrijk: “Een perfecte storm”

Steeds meer bedrijven in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor lege rekken, als gevolg van een combinatie van de brexit en de coronacrisis die de bevoorrading bemoeilijkt. “Een perfecte storm”, luidt het bij de Britse zender BBC. Van varkensvlees tot wijn en matrassen, dat zijn de nieuwe tekorten waarmee de Britse consument nu rekening moet houden.

De nationale varkensvereniging NPA waarschuwde zondag al dat er zo’n 85.000 varkens niet kunnen geslacht worden omdat er niet voldoende personeel is in de slachthuizen. Per week groeit de voorraad varkens op de boerderijen aan met 15.000 stuks. Als de Britse slachthuizen niet meer kunnen volgen, zullen de dieren elders naartoe moeten, aldus de NPA. Die vreest zelfs dat boeren genoodzaakt zullen zijn om het vlees te vernietigen. Door de Brexit en de coronapandemie hebben heel wat goedkope buitenlandse werkkrachten het Verenigd Koninkrijk verlaten. Ook de transportsector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Volgens de sectorfederatie zijn er meer dan 100.000 chauffeurs te weinig.

Meubelketen Ikea zegt maandag aan BBC dat er tekorten dreigen bij zo’n 1.000 producten van de keten, als gevolg van de problemen met de bevoorrading. Het gaat om zo’n 10 procent van het aanbod in de Ikea-winkels, waaronder matrassen. Ikea heeft door de coronapandemie en de brexit moeite om de producten op tijd geleverd te krijgen, terwijl de vraag gestegen is doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen.

Accolade, de Australische wijngigant achter de wijnmerken Hardys en Echo Falls, waarschuwt op zijn beurt voor tekorten en prijsstijgingen tijdens de komende eindejaarsfeesten. Accolade heeft in Bristol het grootste wijndistributiecentrum van Europa, van waaruit jaarlijks meer dan 180 miljoen liter verdeeld wordt.

De voorbije weken waren er al noodkreten bij de fastfoodketens McDonalds, KFC en Nando’s en bij pubgigant Wetherspoons. Supermartketens Tesco en Iceland waarschuwden hun klanten voor de eindejaarsperiode, terwijl Marks & Spencer maandag aan de alarmbel trekt over een nieuwe regeling die volgende maand ingaat en de invoer van voedingsproducten nog verder dreigt te bemoeilijken. De keten stuurde hierover een brief naar de Europese en Britse autoriteiten, aldus de BBC.

Voor heel wat productcategorieën zoals diepgevroren vlees, melk, vis en eieren geldt nu nog een zogenaamde ‘grace period’ – of uitstel van douane- en productcontroles – om de Britse handelaars de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van de Brexit. Die overgangsperiode werd al eens verlengd maar zou nu op 1 oktober aflopen. Dat betekent dat vanaf dan de normale douanecontroles gelden, terwijl volgens M&S heel wat landen daar niet klaar voor zijn. Het vreest voor vertragingen aan de grens, met alle gevolgen van dien.