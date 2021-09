Baby valt op hoofdje tijdens ruzie, moeder gaat partner te lijf met mes: “Dacht dat mijn kindje dood was”

Damme - Een 37-jarige vrouw uit Damme staat in de Brugse rechtbank terecht voor poging tot doodslag op haar vriend. V.G. ging de man met een mes te lijf, nadat hun drie maanden oude zoontje tijdens een ruzie op zijn hoofdje was gevallen. “Ik dacht dat mijn kindje dood was”, zei ze maandag in de Brugse rechtbank.

Op 26 april vorig jaar ontaardde een discussie over hun verslavingsproblemen in een hevige ruzie tussen V.G. (37) en haar vriend K.C. De vrouw besloot de woning te verlaten met hun drie maanden oude zoontje, maar bij de daaropvolgende schermutseling viel het jongetje met zijn hoofdje op de grond. De moeder gaf haar partner daar de schuld van en ging hem met een 20 centimeter lang keukenmes te lijf. Ze haalde meerdere keren uit en stak K.C. in het been. Die hield daar een gapende wonde aan over. “Het is spijtig dat hij niet overleden is”, verklaarde V.G. achteraf aan de politie.

Gapende beenwonde

K.C. verklaarde dat hij G. wou tegenhouden, omdat ze ermee had gedreigd zichzelf en de baby van het leven te beroven. De man was door zijn verwondingen een maand arbeidsongeschikt. Het kind hield aan het incident enkel een ernstige zwelling aan het hoofdje over. “Maar ik dacht aanvankelijk wel dat mijn kindje dood was”, zei de moeder maandag tijdens haar proces in de Brugse rechtbank. “Het gebeurde allemaal in een opwelling.”

De vrouw had in het uur voor de steekpartij een fles wijn soldaat gemaakt en kon zich de details niet meer haarfijn herinneren. Zo verklaarde ze aan de politie dat ze haar partner in de buik had gestoken, terwijl de man een gapende beenwonde had opgelopen. Volgens de procureur werd de vrouw in het verleden al eens gedwongen opgenomen in de psychiatrie wegens brandstichting.

Relatietherapie

Door haar verklaringen aan de politie werd V.G. voor de rechter gedaagd wegens poging tot doodslag op haar partner. Daarnaast staat ze ook terecht voor onopzettelijke slagen en verwondingen aan haar kind. Het openbaar ministerie vroeg achttien maanden cel voor de vrouw, eventueel met uitstel onder voorwaarden. De verdediging betwistte dat V.G. haar vriend wou doden. “Ze zou baat hebben bij een behandeling voor haar drankprobleem”, stelde advocaat Fabienne De Smet.

V.G. en K.C. hebben zich intussen verzoend en volgen relatietherapie in de gevangenis. De man stelde zich dan ook geen burgerlijke partij in de zaak. De uitspraak volgt op 4 oktober.