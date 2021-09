Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) met Marokko midden in militaire coup: “Dankzij koning en onder begeleiding weg”

De wedstrijdbespreking in het spelershotel werd af en toe ruw verstoord door het geratel van automatische wapens in de straten van Conakry. Maar echt in gevaar kwam de Marokkaanse ploeg volgens Sofyan Amrabat (25) nooit. Toch haalden de middenvelder van Fiorentina en zijn ploeggenoten opgelucht adem toen zij de hoofdstad van Guinee verlieten en het spelersvliegtuig de grond aantikte in Rabat.