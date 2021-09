Helft minder naar kinderporno gezocht dankzij preventieactie Police2Peer

Dankzij de preventieactie Police2Peer is het aantal mensen dat online op zoek gaat naar kinderporno meer dan gehalveerd in vergelijking met vier jaar geleden. Dat zegt de federale politie in een persbericht.

Met de preventieactie Police2Peer gaat de federale politie de strijd aan met online kindermisbruik. De actie wil mensen die actief op zoek gaan naar kinderpornografische beelden ontmoedigen, en hen de nodige hulpverlening bieden. Op platformen waarop mensen vaak voor het eerst naar kinderporno zoeken, bekomen gebruikers bij bepaalde zoektermen niet onmiddellijk de gewenste resultaten. In plaats daarvan zien ze bijvoorbeeld een foto van een bloemenveld, of een video van een politieambtenaar die hen erop wijst dat het zoeken naar kinderporno illegaal is. Er wordt ook telkens een link meegegeven om hulp te vragen. Voor Vlaanderen staat de hulplijn ‘Stop it Now!’ op de lijst.

De preventieactie oogst goede resultaten: in vier jaar tijd is het aantal IP-adressen van waar beelden van kindermisbruik opgevraagd of geraadpleegd werden meer dan gehalveerd. In januari 2017 ging het over meer dan 2,3 miljoen IP-adressen, in januari 2021 ging het nog over 909.326 IP-adressen. De link naar hulpverleningscentra wordt wereldwijd gemiddeld 1.500 keer per maand aangeklikt.

Police2Peer maakt deel uit van het EMPACT-project Child Sexual Exploitation/Child Sexual Abuse, dat getrokken wordt door de Belgische federale politie. Het project wordt ondersteund door de Europese politieorganisatie Europol.