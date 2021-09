Beroemde Berlijnse boulevard Unter den Linden wordt heringericht: minder auto’s, meer groen

De Berlijnse boulevard Unter den Linden wordt de komende jaren in een nieuw jasje gestoken. Voetgangers, fietsers en bussen krijgen meer ruimte, auto’s zullen net minder plek hebben. Dat heeft Regine Günther, senator (minister van Berlijn) voor Milieu en Verkeer, maandag aangekondigd.

Volgens senator Günther is het bovendien de bedoeling om, tegen de achtergrond van de klimaatverandering en de opwarming van de Aarde, meer groen en schaduw te scheppen, net als meer onverharde gebieden, waar het regenwater kan wegsijpelen. Zo moet langs de boulevard van anderhalve kilometer, tussen de Brandenburger Tor en de Schlossbrücke aan het Humboldtforum, een leefbare en aantrekkelijke stedelijke ruimte ontstaan.

Unter den Linden is een van de bekendste straten van Berlijn. De boulevard heeft zijn wortels in de zestiende eeuw. In de loop van zijn geschiedenis werd de straat gebruikt als verkeersweg, als boulevard voor flaneurs en voor optochten.