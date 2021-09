Experts betwisten conclusie van politie over verdwijning Théo Hayez: “Hij was niet alleen en zijn gsm werd nog verplaatst”

Ruim twee jaar na de verdwijning van de 18-jarige Belg Théo Hayez in het Australische Byron Bay, trekken experts in het tv-programma ‘Under Investigation’ de conclusies van de politie ernstig in twijfel. Terwijl Théo volgens de politie alleen was en van de kliffen in de zee viel, tonen zijn gsm-gegevens volgens hen aan dat hij bij iemand was én dat zijn gsm niet in het water terechtkwam. Zijn smartphone werd de volgende dag zelfs nog op vreemde wijze verplaatst.