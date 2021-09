Legendarische Franse acteur Jean-Paul Belmondo (88) overleden

Jean-Paul Belmondo, een legende van de Franse cinema, is zondag overleden. Dat meldt zijn advocaat. Belmondo werd 88 jaar oud.

Belmondo kwam uit een artistieke familie: zijn vader was beeldhouwer, zijn moeder was kunstschilder. Hij wilde zelf acteur worden, maar was zeker geen uitblinker op de toneelacademie in Parijs. Hij kreeg zijn grote kans van regisseur Jean-Luc Godard. Hij speelde de hoofdrol in diens ‘À bout de souffle’ (1960), de film die het begin van de ‘nouvelle vague’ inluidde. Dat betekende ook het begin van een succesvolle carrière. Belmondo bleef actief tot begin jaren 2000, hij speelde in zijn leven in meer dan 80 films mee.