“Verloren achtste wereldwonder ligt 88 meter onder het zeeniveau”: komt waarheid deze week aan het licht?

De barnsteenkamer in 1917.

Poolse duikers denken dat ze mogelijk de barnsteenkamer van de Russische tsarin van Catharina de Grote – bijgenaamd “het achtste wereldwonder – hebben teruggevonden in een scheepswrak in de Baltische Zee.

De met juwelen bezette bekleding van de fabelachtige barnsteenkamer dateert uit de 18de eeuw: ze werd geproduceerd in Pruisen, en vervolgens geïnstalleerd in het paleis van de tsarin in Sint-Petersburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze gestolen door de nazi’s, en overgebracht naar de stad Koningsberg. Maar daarna verdween de kamer, het lot van het fabelachtige interieur werd één van de grote mysteries van de geschiedenis.

Maar een duikexpeditie van Poolse amateurs is van mening dat ze de barnsteenkamer mogelijk vorig jaar gevonden hebben in een scheepswrak in de Baltische Zee. Het zou gaan om de Karlsruhe, een Duits schip dat zonk in april 1945. Dat wrak bevindt zich op 88 meter diepte, zo’n 70 kilometer van de Poolse kust.

“Er is een kans van één tot twee procent dat de barnsteenkamer zich bevindt in één van de talloze kisten die we vonden tijdens onze expeditie”, aldus expeditieleider Tomek Stachura. “Het schip was zwaar geladen, en werd beschermd door twee mijnenvegers. Het zou dus een kostbare lading aan boord gehad kunnen hebben.”

De duikers keren maandag terug naar het wrak, in een poging om de kisten verder te onderzoeken.