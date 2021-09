Politie informeert naar hoe (on)veilig burgers zich voelen

400.000 burgers krijgen in de komende dagen en weken een vragenlijst in de bus. Gooi die niet weg, vragen overheid en politie. “Via die enquête willen we informeren naar hoe veilig of onveilig burgers zich voelen. Maar ook naar welke problemen ze ervaren en hoe we daar rekening kunnen mee houden bij de uitwerking van het nieuwe veiligheidsbeleid.”

De Veiligheidsmonitor, de vragenlijst die 400.000 willekeurig geselecteerde mensen in de bus krijgen, bevraagt burgers over hun (on)veiligheidsgevoel, over buurtproblemen, slachtofferschap en naar de kwaliteit van politieoptredens.

Het initiatief gaat uit van de FOD Binnenlandse Zaken en van de lokale gemeentebesturen.

De verzamelde gegevens bevatten nuttige informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Om te zien waar de politie meer moet op inzetten.

De lokale politie vraagt inwoners die de lijst krijgen de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Omdat ze op die manier mee inspraak krijgen over hoe het beter en veiliger kan in hun gemeente of stad.

Deelnemen kan eenvoudig door de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Of door hem online in te vullen.

De resultaten worden pas volgend jaar verwacht.