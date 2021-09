Nog ongeveer honderd Amerikanen in Afghanistan

Bijna een week na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan zijn nog steeds ongeveer honderd Amerikanen in het land. Dat heeft het Witte Huis zondag meegedeeld.

De VS zijn “in contact met iedereen die we op regelmatige basis hebben geïdentificeerd”, zo verklaarde stafchef Ron Klain van het Witte Huis op televisiezender CNN.

Klain bleef vaag over plannen om die landgenoten weg te halen uit Afghanistan, dat opnieuw wordt gecontroleerd door de radicaal-islamistische taliban. Gehoopt wordt dat de Qatarezen in de komende dagen vluchten vanuit Kaboel hervatten. “Dan gaan we uiteraard bekijken of Amerikanen een plaats op die vluchten kunnen krijgen”, zei hij.

De luchthaven van Kaboel werd gesloten na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen vorige maandag. Sinds zaterdag zouden er volgens het persbureau Reuters wel opnieuw regionale vluchten uitgevoerd worden.

Man die Biden hielp zit nog vast

De VS staan volgens Klain ook in contact met Afghanen die een visum voor de VS hebben verworven. Vorige week had het ministerie van Buitenlandse Zaken erkend dat de meerderheid van de houders van zo’n visum – Afghanen die voor de Amerikaanse regering werkten – vastzitten in hun thuisland.

Onder hen zou zich een Afghaanse tolk bevinden die heeft geholpen om president Joe Biden in veiligheid te brengen toen de toenmalige senator bij een bezoek in 2008 in een sneeuwstorm belandde en zijn helikopter gedwongen werd om te landen in een afgelegen vallei. “We gaan proberen om elke persoon uit het land te krijgen”, antwoordde Klein toen hij daarover een vraag kreeg voorgeschoteld.