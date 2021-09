Staatssecretaris gelast onderzoek naar kwaliteit CO2-meters

Er komt een onderzoek naar de kwaliteit van CO2-meters. Dat heeft staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) maandag laten weten aan Radio 1.

Er is discussie over de kwaliteit van CO2-meters na de aanschaf van 125 ondeugdelijke toestellen door de stad Brugge. De gekochte apparaten zouden de luchtkwaliteit slechts eenmalig meten en niet continu.

“We weten dat de vraag naar CO2-meters gestegen is en nog verder zal stijgen’, zegt De Bleeker. ‘In een dergelijke markt, waar veel vraag is voor een bepaald product, komen ook vaak malafide spelers voor. Het is nuttig om te kijken of dat dit ook het geval is in de markt van de CO2-meters.”

