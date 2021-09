UEFA-voorzitter Ceferin kant zich tegen idee van tweejaarlijks WK: “Devalueert de waarde van een wereldtitel”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft maandag op de algemene vergadering van de ECA, de vereniging van Europese voetbalclubs, gepleit voor meer financiële fair-play. “Willen we na de coronacrisis echt wel terug naar ‘de normale gang van zaken’?”, vroeg de 53-jarige Sloveen zich af. “Of willen we een beter en gezonder ‘nieuw normaal’?”

De voorzitter van de Europese voetbalbond herhaalde ook dat hij sterk gekant is tegen het idee van de Wereldvoetbalbond FIFA om het WK om de twee, in plaats van om de vier, jaar te laten plaatsvinden. “Meer is niet altijd beter. We hebben geen nood aan nog meer wedstrijden en onze spelers kunnen een zomer rust best gebruiken. Een WK om de twee jaar zou de waarde van een wereldtitel ook devalueren.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino woonde de vergadering van de ECA niet bij, maar vertelde in een videoboodschap dat “de FIFA open staat voor elk idee, voor elke suggestie. Geen enkel onderwerp is taboe.”