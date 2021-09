Braziliaans voetbalicoon Pelé na zes dagen nog steeds in ziekenhuis, maar: “Geen reden tot paniek”

De vroegere Braziliaanse voetbalkoning Pelé (80) verblijft nog steeds met onbekende gezondheidsklachten in een ziekenhuis in São Paulo.

Volgens zijn persoonlijke adviseur is er geen sprake van een ernstige situatie. “Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Hij ondergaat een batterij aan testen. Dat lukt niet allemaal in één dag”, liet zijn zakelijke partner Joe Fraga weten.

Pelé werd zes dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Braziliaanse media ondergaat de levende legende een serie routineonderzoeken nadat bij hem een niet nader omschreven kwaal was vastgesteld.

Er ontstond vorige week in Brazilië de nodige commotie nadat er verhalen verschenen dat Pelé was flauwgevallen en daarna was opgenomen in het ziekenhuis. De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) reageerde snel op alle geruchten. „Mensen, ik ben niet flauwgevallen en ben in goede gezondheid. Laat ze weten dat ik komende zondag niet speel!”, grapte de oud-aanvaller op social media.

Pelé sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup. Pelé had ook problemen met zijn wervelkolom en knie. Enkele jaren geleden werd bij hem een niersteen verwijderd.