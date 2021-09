Een 47-jarige man uit Veurne zit in de cel nadat hij zondagavond een politieman van de zone Spoorkin met de wagen aanreed en op zijn motorkap opschepte toen hij wilde vluchten voor een controle. Dat resulteert in een 16 minuten lange achtervolging met hoge snelheden.

De controle vond zondagavond plaats in de Ooststraat in Veurne-centrum. De donkergrijze Volvo V40 stond stil in de straat en politiemensen wilden hem controleren. De man kwam de voorbije weken al enkele ...