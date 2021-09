“Overgangsperiode voor uitvoer naar Noord-Ierland wordt opnieuw verlengd”

De Britse regering wil de overgangsperiode die geldt voor de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland voor de derde keer verlengen. Dat schrijft de Financial Times maandag. De Europese Unie zou de unilaterale verlenging toestaan om de lopende onderhandelingen over een oplossing voor de haperende handelsstromen niet te bemoeilijken.

Om een Brexit-akkoord mogelijk te maken, stemde de regering in Londen ermee in dat alle goederen die naar Noord-Ierland verhandeld worden aan de Europese douaneregels en productvoorschriften moeten beantwoorden. De EU was er namelijk als de dood voor dat er een route zou ontstaan waarlangs minderwaardige of ronduit illegale goederen de Europese interne markt zouden binnenkomen. Omdat grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek wegens het vredesbestand uitgesloten waren, ontstond zo een de facto grens in de Ierse Zee.

Maar om de Britse handelaars de tijd te geven zich aan te passen, werden, afhankelijk van de verschillende sectoren, overgangsperiodes in het leven geroepen. In het voorjaar werden deze ‘grace periods’ een eerste keer unilateraal verlengd, in juni stemde de EU oogluikend in met een tweede verlenging. De overgangsperiodes zouden nu op 1 oktober aflopen, maar omdat de Britse handelaars het bijzonder moeilijk blijven hebben om de afspraken na te komen, wil Londen een nieuwe verlenging. Volgens de FT zou dat voornemen eerstdaags aan het parlement genotificeerd worden.

De EU zou, aldus de krant, opnieuw niet scherp reageren op de verlenging. Die houding moet zuurstof geven aan de gesprekken over aanpassingen van de gemaakte afspraken. Terwijl de Britse brexit-minister David Frost een radicale bijsturing wil, wil de EU slechts gebruik maken van de “flexibiliteit” die het akkoord nu reeds biedt.

Die boodschap gaf de Ierse vicepremier Leo Varadkar maandagochtend ook nog eens mee. Hij zei in een interview met BBC Radio 4 dat er zich inderdaad “echte disrupties” voordoen in de handel met Noord-Ierland, maar dat “de meeste oplossingen gevonden kunnen worden in het kader van het bestaande akkoord”.