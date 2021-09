Vrouw (50) aangehouden voor brandstichting in Oostende

Oostende - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 50-jarige vrouw uit Oostende aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting in haar eigen woning. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij de brand vielen geen gewonden, maar het huis liep wel aanzienlijke schade op.

De brandweer werd zondag rond 21.20 uur opgeroepen voor een brand langs de Laurierstraat in de Oostendse deelgemeente Stene. Het vuur was vrij snel onder controle, maar had vooral in de woonkamer al veel schade veroorzaakt. Door de rookschade werd het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er vielen geen gewonden.

De vrouw des huizes werd onmiddellijk na de feiten opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Maandagnamiddag werd ze door de onderzoeksrechter aangehouden, waarna ze werd overgebracht naar de gevangenis. Wellicht lag een echtelijke twist aan de basis van de brandstichting, maar over de precieze omstandigheden doet het parket geen uitspraken. De raadkamer in Brugge oordeelt vrijdagochtend of de vrouw langer in de cel moet blijven.