Wat een knal! Erling Haaland etaleert fenomenale traptechniek met bommetje op training

Dat Haaland een fenomeen is, is intussen al langer bekend. Zowel bij Dortmund als bij Noorwegen scoort de 21-jarige spits bij de vleet, en ook op training weet hij de goal staan.

Haaland postte op Instagram een filmpje waarin te zien is dat hij een omhooggeworpen bal schitterend in doel verwerkt tijdens een training met zijn nationale ploeg Noorwegen. De bal ging nochtans redelijk centraal, maar hij ging zo hard dat de keeper er geen verhaal tegen had.

Noorwegen neemt het dinsdag op tegen Gibraltar, een ploeg waar Haaland zich wel eens tegen zou kunnen uitleven.